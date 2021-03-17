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Гасперини: Аталанта не должна дарить сопернику подарки в виде голов

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(2 голосов)

Также он отметил, что для него был опыт играть против сильного клуба Европы

Гасперини: Аталанта не должна дарить сопернику подарки в виде голов

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый пропущенный мяч команды из Бергамо стал следствием ошибки голкипера во время передачи, второй - пенальти в результате фола защитника на линии штрафной площади, а третий - быстрая контратака и удар во вратарский угол.

"Это отличный опыт для любого тренера, игрока, для любого клуба. Нам выпал шанс сыграть против одного из сильнейших клубов Европы. Мы хорошо провели этот сезон, хотя последние две игры все-таки разочаровали.

Я не жалею о своем первоначальном выборе. Мы не можем позволить себе допускать ошибки и раздавать подарки в виде голов. Хотели сыграть лучше. Жаль, что так вышло", - цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.03.2021 в 08:30
Треба було випускати Супервітю...
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