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Челси - Атлетико: хорошо ли вы помните футболистов, которые играли за эти клубы? Квиз
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Сегодня, 17 марта, состоятся два последних матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21. В одном из них лондонский "Челси" примет мадридский "Атлетико", который постарается взять реванш за домашнее поражение 0:1.
Перед этим матчем предлагаем вам вспомнить футболистов, выступавших в этих командах, пройдя наш тест. Есть 20 игроков и четыре минуты. В квизе будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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