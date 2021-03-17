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Челси - Атлетико: хорошо ли вы помните футболистов, которые играли за эти клубы? Квиз

Лига Чемпионов
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Челси - Атлетико: хорошо ли вы помните футболистов, которые играли за эти клубы? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 марта, состоятся два последних матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21. В одном из них лондонский "Челси" примет мадридский "Атлетико", который постарается взять реванш за домашнее поражение 0:1.

Перед этим матчем предлагаем вам вспомнить футболистов, выступавших в этих командах, пройдя наш тест. Есть 20 игроков и четыре минуты. В квизе будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) квиз от UA-Футбол
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