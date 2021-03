Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов, Эдерсон побил рекорд Буффона

Вчера, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию М" (0:2; 2:0 – первая встреча). Для менеджера "горожан" Хосепа Гвардиолы – это 82-я победа в поединках Лиги чемпионов.

Испанец вышел на чистое четвертое место по данному показателю, опередив Жозе Моуриньо. Больше выигранных матчей только у сэра Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).

Также отметим, что голкипер "Сити" Эдерсон Мораес не пропускает в ЛЧ уже 706 минут. Бразилец установил вторую по продолжительности сухую серию в истории соревнования. В сезоне-2016/17 Буффон не пропускал 690 минут. Абсолютный рекорд принадлежит Йенсу Леманну (2004/05-2006/07, 853').

"Небесно-голубые" – третья команда в истории Лиги чемпионов после "Милана" и "Арсенала", которая отыграла на ноль 7 матчей подряд.

7 - Manchester City are only the third team in UEFA Champions League history to keep seven consecutive clean sheets, after AC Milan (seven ending in April 2005) and Arsenal (10 ending in April 2006). Blockade. pic.twitter.com/nKOki31pcv