Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов, Эдерсон побил рекорд Буффона

Вчера, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию М" (0:2; 2:0 – первая встреча). Для менеджера "горожан" Хосепа Гвардиолы – это 82-я победа в поединках Лиги чемпионов.

Испанец вышел на чистое четвертое место по данному показателю, опередив Жозе Моуриньо. Больше выигранных матчей только у сэра Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).

????️ - Managers to win the most Champions League matches



1️⃣0️⃣2️⃣ - Alex Ferguson

8️⃣9️⃣ - Carlo Ancelotti

8️⃣6️⃣ - Arsène Wenger

8️⃣2️⃣ - Josep Guardiola (+1)

8️⃣1️⃣ - José Mourinho#UCL #ManCity pic.twitter.com/kEO9pD6dTg — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 16, 2021

Также отметим, что голкипер "Сити" Эдерсон Мораес не пропускает в ЛЧ уже 706 минут. Бразилец установил вторую по продолжительности сухую серию в истории соревнования. В сезоне-2016/17 Буффон не пропускал 690 минут. Абсолютный рекорд принадлежит Йенсу Леманну (2004/05-2006/07, 853').

"Небесно-голубые" – третья команда в истории Лиги чемпионов после "Милана" и "Арсенала", которая отыграла на ноль 7 матчей подряд.