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Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов, Эдерсон побил рекорд Буффона

Лига Чемпионов
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Пеп и его вратарь – in da house

Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов, Эдерсон побил рекорд Буффона

Фото: SI / Автор – неизвестен

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Вчера, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию М" (0:2; 2:0 – первая встреча). Для менеджера "горожан" Хосепа Гвардиолы – это 82-я победа в поединках Лиги чемпионов.

Испанец вышел на чистое четвертое место по данному показателю, опередив Жозе Моуриньо. Больше выигранных матчей только у сэра Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).

Также отметим, что голкипер "Сити" Эдерсон Мораес не пропускает в ЛЧ уже 706 минут. Бразилец установил вторую по продолжительности сухую серию в истории соревнования. В сезоне-2016/17 Буффон не пропускал 690 минут. Абсолютный рекорд принадлежит Йенсу Леманну (2004/05-2006/07, 853').

"Небесно-голубые" – третья команда в истории Лиги чемпионов после "Милана" и "Арсенала", которая отыграла на ноль 7 матчей подряд.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Эдерсон Мораес
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Источник:
Football Italia

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