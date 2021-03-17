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Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов, Эдерсон побил рекорд Буффона
Пеп и его вратарь – in da house
Фото: SI / Автор – неизвестен
Вчера, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию М" (0:2; 2:0 – первая встреча). Для менеджера "горожан" Хосепа Гвардиолы – это 82-я победа в поединках Лиги чемпионов.
Испанец вышел на чистое четвертое место по данному показателю, опередив Жозе Моуриньо. Больше выигранных матчей только у сэра Алекса Фергюсона (102), Карло Анчелотти (89) и Арсена Венгера (86).
????️ - Managers to win the most Champions League matches— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 16, 2021
1️⃣0️⃣2️⃣ - Alex Ferguson
8️⃣9️⃣ - Carlo Ancelotti
8️⃣6️⃣ - Arsène Wenger
8️⃣2️⃣ - Josep Guardiola (+1)
8️⃣1️⃣ - José Mourinho#UCL #ManCity pic.twitter.com/kEO9pD6dTg
Также отметим, что голкипер "Сити" Эдерсон Мораес не пропускает в ЛЧ уже 706 минут. Бразилец установил вторую по продолжительности сухую серию в истории соревнования. В сезоне-2016/17 Буффон не пропускал 690 минут. Абсолютный рекорд принадлежит Йенсу Леманну (2004/05-2006/07, 853').
"Небесно-голубые" – третья команда в истории Лиги чемпионов после "Милана" и "Арсенала", которая отыграла на ноль 7 матчей подряд.
7 - Manchester City are only the third team in UEFA Champions League history to keep seven consecutive clean sheets, after AC Milan (seven ending in April 2005) and Arsenal (10 ending in April 2006). Blockade. pic.twitter.com/nKOki31pcv— OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2021
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