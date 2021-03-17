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Рамос почти догнал по голам в ЛЧ легендарного защитника Реала, Бензема забивает в турнире 17 лет подряд

Лига Чемпионов
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Серхио и Карим тащат Мадрид

Рамос почти догнал по голам в ЛЧ легендарного защитника Реала, Бензема забивает в турнире 17 лет подряд

Фото: Sports Max / Автор – неизвестен

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Капитан "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" (3:1). Защитник забил свой 15-й гол в рамках турнира. В истории соревнования больше "автографов" среди оборонцев лишь в активе Роберто Карлоса (16).

Форвард "сливочных" Карим Бензема также отличился голом, первым мячом в текущем розыгрыше главного клубного европейского турнира.

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Таким образом, французский нападающий забивает в Лиге чемпионов уже 17 лет подряд, он повторил рекорд Лионеля Месси и Рауля Гонсалеса.

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В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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