Рамос почти догнал по голам в ЛЧ легендарного защитника Реала, Бензема забивает в турнире 17 лет подряд

Капитан "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" (3:1). Защитник забил свой 15-й гол в рамках турнира. В истории соревнования больше "автографов" среди оборонцев лишь в активе Роберто Карлоса (16).

