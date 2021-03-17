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Рамос почти догнал по голам в ЛЧ легендарного защитника Реала, Бензема забивает в турнире 17 лет подряд
Серхио и Карим тащат Мадрид
Фото: Sports Max / Автор – неизвестен
Капитан "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" (3:1). Защитник забил свой 15-й гол в рамках турнира. В истории соревнования больше "автографов" среди оборонцев лишь в активе Роберто Карлоса (16).
15 - Only Roberto Carlos (16) has scored more UEFA Champions League goals than Real Madrid skipper Sergio Ramos (15) among all defenders in the competition. Galacticos. pic.twitter.com/KE1SfZQsZP— OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2021
Форвард "сливочных" Карим Бензема также отличился голом, первым мячом в текущем розыгрыше главного клубного европейского турнира.
Таким образом, французский нападающий забивает в Лиге чемпионов уже 17 лет подряд, он повторил рекорд Лионеля Месси и Рауля Гонсалеса.
⚽ - Karim @Benzema equals the Champions League record of scoring a goal in most different calendar years: 17 by Raúl and Lionel Messi. #RealMadridAtalanta #UCL— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 16, 2021
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