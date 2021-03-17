"Нужно было иметь три пушки и сто пуль, чтобы эти ребята потеряли мяч". Гвардиола – о своей Барселоне

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в эфире BT Sport ответил на вопрос касательно использования защитника Жоау Канселу в средней линии.

"Это началось в Германии. Там твою команду убивают на контратаках, если фланговые защитники играют широко. Я усвоил это еще в "Барселоне". В Каталонии мы больше контролировали игру, имея невероятных футболистов в составе. Нужно было три пушки и сто пуль, чтобы эти ребята потеряли мяч".

"Однако в Бундеслиге все было по-другому. В центре поля нужно было иметь больше игроков, чтобы контролировать снаряд – четыре, пять, шесть исполнителей для игры в короткий пас. Мы проделывали это с Делфом, сезон со 100 очками был невероятным. С Зинченко тоже, теперь с Канселу, у него тоже есть нужные качества. Не все фланговые защитники на это способны".