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"Нужно было иметь три пушки и сто пуль, чтобы эти ребята потеряли мяч". Гвардиола – о своей Барселоне
Пеп вновь на связи
Изображение: Goodfon
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в эфире BT Sport ответил на вопрос касательно использования защитника Жоау Канселу в средней линии.
"Это началось в Германии. Там твою команду убивают на контратаках, если фланговые защитники играют широко. Я усвоил это еще в "Барселоне". В Каталонии мы больше контролировали игру, имея невероятных футболистов в составе. Нужно было три пушки и сто пуль, чтобы эти ребята потеряли мяч".
"Однако в Бундеслиге все было по-другому. В центре поля нужно было иметь больше игроков, чтобы контролировать снаряд – четыре, пять, шесть исполнителей для игры в короткий пас. Мы проделывали это с Делфом, сезон со 100 очками был невероятным. С Зинченко тоже, теперь с Канселу, у него тоже есть нужные качества. Не все фланговые защитники на это способны".
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