Герой футбольного дня. Лука Модрич

"Реал" уже не раз в этом сезоне был в шаге от пропасти. В Кубке Испании сорвался, а вот в чемпионате и Лиге чемпионов в критические моменты команде Зинедина Зидана удается мобилизоваться и делать шаг в направлении к свету. "Доброжелателей" мадридцев такой стиль очень раздражает, но уже нужно было бы смириться. Ведь очень трудно рассчитывать на провал команды, в составе которой есть такие игроки как Серхио Рамос, Тони Кроос, Лука Модрич и Карим Бензема.

Даже без высококачественного тренера. Зинедину Зидану в нашей рубрике уже был посвящен отдельный материал – тренер справедливо освещался как слабое место мадридского коллектива. Однако почти после каждого поединка можно писать и о местах сильных: и здесь как раз позитив будет перевешивать негатив. Слишком уж высокий класс стержневых футболистов "Реала".

Серхио Рамос. Вчера он забил свой пятнадцатый гол в Лиге чемпионов, почти догнав по этому показателю Роберто Карлоса. Карим Бензема. Вчера он забил свой первый гол в текущем турнире, увенчав семнадцатый подряд сезон с точными ударами в основной сетке Лиги чемпионов. Это темп Лионеля Месси и Рауля Гонсалеса. Тони Кроос. Вчера он выдал самый высокий процент качества передач среди игроков обеих команд: с 91-й передачи 85 были точными. И это традиционная для немца картина.

На традиционно высоком уровне сыграл и Лука Модрич. Он с большим перевесом был лучшим на поле по проценту владения мячом (9,2% 109 прикосновений, близко подобрался только Тони Кроос, все остальные – далеко позади), выполнил наибольшее количество передач, стал автором одного паса на обострение, трижды отобрал мяч в центре поля в единоборствах, выполнил пять перехватов, заработал на себе три фола, и ни разу не был лишен мяча. Не допускал невынужденных ошибок. Филигранная работа.

Венцом успеха действий Луки Модрича в этом матче стала его голевая передача на Карима Бензема. "Аталанта" мгновенно была наказана за ошибку ее голкипера. А Лука продемонстрировал свое идеальное чутье: ему даже не нужно смотреть на партнера, чтобы отдать передачу прямо ему в ноги.

"Реал" – не главный фаворит этой Лиги чемпионов. Но не считаться с мадридцами никому не позволено.