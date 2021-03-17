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"Они мне не пасуют". Форвард Сити остался недоволен действиями партнеров после матча с Боруссией М

Лига Чемпионов
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"Они мне не пасуют". Форвард Сити остался недоволен действиями партнеров после матча с Боруссией М

Фото: soydelrojo / Автор – неизвестен

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Вчера, 16 марта, "Манчестер Сити" вновь обыграл "Боруссию М" со счетом 2:0 (голы в активе Де Брюйне и Гюндогана). В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между английской и немецкой командами был зафиксирован аналогичный результат.

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Покидая поле после финального свистка, нападающий "горожан" Серхио Агуэро был недоволен действиями футболистов "Сити". Аргентинец не получал передач от партнеров по команде, о чем сообщил ассистенту Гвардиолы:

"Они мне не пасуют".

Добавим, что Агуэро вышел на поле на 75-й минуте, он заменил Бернарду Силву. В текущем сезоне Серхио сыграл за "горожан" всего в 14 матчах в рамках всех турниров (3 гола).

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В статье: Хосеп Гвардиола Боруссия (Менхенгладбах) Серхио Агуэро Манчестер Сити
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