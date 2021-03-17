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Герой Реала в поединке с Аталантой: Чувствую себя так, словно мне снова 27

Лига Чемпионов
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Мадридцы очень счастливы, что прошли барьер 1/8 ЛЧ

Герой Реала в поединке с Аталантой: Чувствую себя так, словно мне снова 27

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Полузащитник мадридского "Реала" хорват Лука Модрич высказался о победе по итогам двухматчевого противостояния с бергамской "Аталантой" в 1/8 Лиги чемпионов (1:0 в первом поединке и 3:1 - во втором).

Чувствую себя так, словно мне снова 27! Не упоминаю о своем возрасте. Важно не отметка в паспорте, а твоя игра на поле. Я еще голоден к борьбе на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь.

Сейчас было важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко.

Наставник [Зинедин Зидан] попросил нас прессинговать выше. Это мы и сделали. Это придало нам уверенности, - цитирует Модрича УЕФА.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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