Румменигге оценил плюсы и минусы Криштиану Роналду в Ювентусе

Босс немецкой "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге во время карьеры футболиста-нападающего в 1984-1987 годах выступал в Серии А в итальянском "Интере". Его спросили о вылете "Ювентуса" из Лиги чемпионов в 1/8 сезона 2020/2021 и о португальском форварде "старой синьоры" Криштиану Роналду.

Румменигге зафиксировал, что был удивлен вылетом "Ювентуса", но не согласен с тем, что инвестиции в Роналду были напрасными из-за отсутствия трофея Лиги чемпионов.