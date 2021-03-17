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Румменигге оценил плюсы и минусы Криштиану Роналду в Ювентусе

Лига Чемпионов
(2 голосов)

После вылета от "Порту"

Румменигге оценил плюсы и минусы Криштиану Роналду в Ювентусе

Новина українською

Босс немецкой "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге во время карьеры футболиста-нападающего в 1984-1987 годах выступал в Серии А в итальянском "Интере". Его спросили о вылете "Ювентуса" из Лиги чемпионов в 1/8 сезона 2020/2021 и о португальском форварде "старой синьоры" Криштиану Роналду.

Румменигге зафиксировал, что был удивлен вылетом "Ювентуса", но не согласен с тем, что инвестиции в Роналду были напрасными из-за отсутствия трофея Лиги чемпионов.

Да, я смотрел тот матч [Ювентус - Порту 3:2]. То, что случается, иногда просто случается и ничего не поделаешь. Кто-то забивает голы и "убивает" вас. Это был не лучший день Криштиану Роналду, он это тоже знает. Бывает.

Но в целом это хорошая инвестиция. Роналду сделал бренд Юве еще популярнее. А потом он забил много-много голов. Три в воскресенье [в матче с "Кальяри"], да? Он - важный игрок, но в одиночку не может изменить ситуацию, цитирует немецкого функционера Football Italia.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Карл-Хайнц Румменигге Карл-Хайнц Руммениге
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