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Бавария - Лацио 1:0. Видео гола, обзор матча (обновляется)
Без шансов для итальянцев
Фото: FC Bayern
В первом поединке "Лацио" дома уступил 1:4, а потому в этом поединке римские орлы вынуждены отыгрывать отставание в три мяча.
Соответственно, "Баварии" остается только сыграть на своем уровне и не испортить кашу, приготовленную по итогам первого матча.
17.03.2021
1/8 Лиги чемпионов, ответный матч
"Бавария" (Германия, Мюнхен) - "Лацио" (Италия, Рим) 1:0
Гол: Левандовски (33, пенальти)
Гол Левандовски
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