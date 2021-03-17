Бавария - Лацио 1:0. Видео гола, обзор матча (обновляется)

В первом поединке "Лацио" дома уступил 1:4, а потому в этом поединке римские орлы вынуждены отыгрывать отставание в три мяча.

Соответственно, "Баварии" остается только сыграть на своем уровне и не испортить кашу, приготовленную по итогам первого матча.

17.03.2021

1/8 Лиги чемпионов, ответный матч

"Бавария" (Германия, Мюнхен) - "Лацио" (Италия, Рим) 1:0

Гол: Левандовски (33, пенальти)

Гол Левандовски