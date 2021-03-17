Коуч сборной Бельгии советует изучать игру своего футболиста во всех академиях мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в поединке Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" Менхенгладбах (2:0) играл роль технического наблюдателя УЕФА.

Он высказался о полузащитнике "Манчестер Сити" и своем подопечным из сборной 29-летнего полузащитника Кевине де Брюйне, который был признан лучшим игроком матча.

Настоящая капитанская игра, мастер-класс по выбору позиции, поиску свободных зон и обмену позициями с другими игроками атаки. К тому же он открыл счет, ударил из-за штрафной площадки своей "слабой" ногой.

То, как он играет фальшивую "девятку", нужно изучать во всех футбольных академиях мира, - сказал Мартинес сайту УЕФА.