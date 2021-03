Легендарная Субмарина Пеллегрини: цемент в обороне, голы Форлана и трагедия Рикельме

Дело было 25 апреля 2006 года.

"Эль Мадригал" кипел. Шла 90-я минута ответного полуфинала Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Арсеналом". Хуан Роман Рикельме с каменным лицом устанавливал мяч на точку и готовился бить пенальти, который российский арбитр Валентин Иванов назначил за фол Эммануэля Эбуэ на Хосе Мари.

Да, не самое очевидное решение судьи, но "Вильярреал" заслужил этот шанс. Команда провела в бесконечных атаках 90 минут, не позволив "Арсеналу" нанести ни единого удара в створ своих ворот.

Время будто замерло. Во всем мире остались только они двое - Рикельме и Йенс Леманн, проводивший свой лучший сезон в карьере.

Но давайте сделаем паузу и вспомним, как до этого дошло.

***

"Вильярреал" - отнюдь не самый именитый испанский клуб - стал завсегдатаем элиты лишь в начале 21 века, когда его приобрел миллиардер Фернандо Роиг.

Команду, которая совсем измотала "Арсенал", он собирал в течение нескольких лет путем проб и ошибок. Например, легенда "Боки" Мартин Палермо на "Мадригале" не прижился и бесславно покинул клуб после одного-единственного сезона. Не сработала и ставка на престарелого Сонни Андерсона.

Но успешных сделок все равно было больше. Взять хотя бы Маркоса Сенну - будущий лучший полузащитник Евро-2008 перешел в "Вильярреал" из "Сан-Каэтано" всего за 600 тысяч евро, представляете?

Костяк основы формировали, как тогда казалось, сбитые летчики. Диего Форлан не пригодился Фергюсону в "МЮ" и уехал, когда клуб подписал Уэйна Руни; Хуан Роман Рикельме громко провалился в "Барселоне"; Хосе Мари не подошел "Милану". Запорол все свои многочисленные шансы и длинноволосый Хуан Пабло Сорин.

На бумаге у этой банды хватало таланта, чтобы претендовать на призы, но на практике Мануэлю Пеллегрини нужно поставить памятник за то, что он вернул каждому из своих игроков веру в себя. Тот же Рикельме был воистину гениальным плеймейкером. Нескладный с виду, он преображался в самого техничного футболиста планеты, стоило ему получить мяч. Однако достучаться до него в Европе кроме Инженера не смог никто.

В сезоне-2004/05 "Вильярреал" вышел на новый уровень. Рикельме был так силен, что забивал даже с угловых; на воротах блистал молодой Пепе Рейна, Форлан же наравне с Это’О претендовал на Золотую бутсу. Развязка наступила в очном матче на "Камп Ноу". "Барса" к тому времени уже гарантировала себе золото, а "Вильярреал" - бронзу. Шоу, которое они закатили, вошло в историю.

Форлан тогда забил трижды, но "Кулес" ответили усилиями Людовика Жюли - 3:3. А вот Это’О провалился - не забил пенальти и открыл уругвайцу дорогу к трофею.

***

Так "Желтая субмарина" и попала в ЛЧ, где первым делом в квалификации одолела "Эвертон" Дэвида Мойеса. Решающий гол снова забил Форлан, но не обошлось без судейского скандала. Пьерлуиджи Коллина по какой-то совершенно надуманной причине отменил гол "Ирисок", и вместо разъяснений только покривлялся. Странное поведение.

Ten years ago today Pierluigi Collina's last act as a referee was to deny Everton a shot at the Champions League #EFC pic.twitter.com/beH9zJALyZ

Жеребьевка группового раунда не была благосклонной к "Подводникам" - им достались "МЮ", "Бенфика" и "Лилль". Marca в тот же день вынесла вердикт, мол, выше третьего места не прыгнут. Пеллегрини в ответ резонно заметил:

Хотя, конечно, Инженеру пришлось много работать. От бесшабашного, яркого "Вильярреала" не осталось и следа. В Лиге чемпионов команда играла настолько закрыто, насколько это вообще возможно. Подбор игроков это позволял. Пускай Рейна отбыл в "Ливерпуль", зато в команде остались аргентинские сборники Сорин, Гонсало Родригес и Арруабарена; им помогали капитан команды Кики Альварес и опытный боливиец Пенья. В опорной зоне подчищал могучий Сенна.

Вот это был автобус! В двух стартовых матчах против "МЮ" и "Лилля" испанцы скатали нули. Затем 1:1 и 1:0 с "Бенфикой" с решающим голом от Сенны. Ну и завершающий аккорд - еще одни 0:0 на "Олд Траффорд"!

Заняв последнее, четвертое место Фергюсон оправдывался, мол, Руни с Роналду еще слишком молоды, чтобы давать результат на топ-уровне. Он был прав, хотя его никто и не слушал. Публика обсуждала только новую сенсацию - "Вильярреал" выиграл группу с разницей голов 3:1.

***

Скажем честно, за ту команду не хотелось болеть. Даже наоборот - нейтральный зритель мечтал, чтобы безбашенные "Рейнджерс" Алекса Маклиша выбили ее поскорее.

Нелепый автогол Хуана Мануэля Пеньи приблизил этот долгожданный миг, но Рикельме с пенальти не просто восстановил статус-кво, но и заставил взглянуть на "Вильярреал" совершенно по-новому. Возможно, это был лучший его матч за пределами Аргентины. Защитник "Джерс" Ян Мюррей был поражен:

Рикельме тогда организовал еще и второй гол, выведя на ворота Форлана. И хотя шотландцы сравняли счет в концовке, на "Мадригал" команды поехали при удобном для "Подводников" счете, который они пусть и с трудом, но защитили. "Джерс" навалились всеми силами и открыли счет, но Рикельме нашел, чем ответить. Одним пасом он отсек нескольких защитников, выведя на свободное пространство Форлана, и тот прострелил аккурат на Арруабарену.

Дальше еще сложнее - "Интер". Как и всегда при Моратти - богатая россыпь звезд, собранных без какого-либо плана и порядка, но от этого не менее опасная. Форлан шокировал "Сан-Сиро" в быстрой атаке уже на старте, но дальше блестящий Рикельме помощи от партнеров не дождался. Деян Станкович наказал "Подводников" за это двумя ассистами - на Адриано и Мартинса.

А вот на ответную игру "Нерадзурри" выйти почему-то забыли. Впоследствии СМИ писали, что в команде был конфликт, Верон съездил по морде Адриано прямо в раздевалке, а тренеров никто не слушал, но разве это важно? На "Мадригале" миланцы безвольно проиграли 0:1. Еще один гениальный матч Рикельме своим голом подытожил Арруабарена, выведя "Вильярреал" в полуфинал Лиги чемпионов.

***

Ну а там, как вы уже знаете, "Желтую Субмарину" ждал "Арсенал" Венгера, ранее всухую выбивший "Реал" и "Ювентус".

Первый матч на "Хайбери" - к слову, последний еврокубковый для старенького стадиона - запомнился единственным голом Туре с передачи Глеба, десятиминутной погоней за чрезмерно любопытной белкой и неназначенным пенальти на ворота "Арсенала". После игры даже Венгер признал, что фол был. Пеллегрини разозлился не на шутку:

OTD 10yrs ago, the Villarreal squirrel made his solitary CL Highbury appearance, took Spurs another 4 yrs to do same pic.twitter.com/JQGlPBcYld

Тренер не солгал - его "Вильярреал" вспахал каждый участок на "Мадригале" ради своей мечты. Франко упустил два отличных шанса, Форлан аномально плохо ударил по пустым воротам и, наконец, апогей - тот самый пенальти - Рикельме против Леманна.

Хуан взглянул на вратаря, на мяч, потом снова на вратаря и… пробил точно в немца.

***

Ну и все, приплыли. "Арсенал" вышел в финал, где в меньшинстве не сдержал напора "Барселоны" Франка Райкарда. Наверное, справедливо - каталонцы тогда собрали особенную команду.

"Вильярреал" то поражение не подкосило, даже наоборот. Клуб задержался в элите, и в 2008-м взял серебро Примеры. Обновленную команду вели к медалям Джузеппе Росси, Санти Касорла, Диего Годин, ко двору пришелся и опытный Пирес.

Рикельме в том коллективе уже не было. В плей-офф Лиги чемпионов-2005/06 он взлетел невероятно высоко, но лишь затем, чтобы пасть особенно низко.

