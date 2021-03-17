Ни одного клуба из Италии и лишь 1 - от Испании: все участники 1/4 Лиги чемпионов

Сегодня определились все 8 клубов, которые продолжат борьбу в 1/4 главного еврокубка - Лиги чемпионов.

Клубы представляют 5 стран.

"ПСЖ" - Франция

"Порту" - Португалия

"Реал Мадрид" - Испания

"Бавария", "Боруссия" Д - Германия

"Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" - Англия

Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне (13:00 по Киеву).

Команды из одной страны не будут разводить. Вместе с определением пар жеребьевка состоится и определение первого хозяина.

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Первые матчи 1/4 состоятся 6 и 7 апреля, ответные поединки - 13 и 14 апреля.

Полуфиналы - 27-28 апреля и 4-5 мая.

Финал сыграют в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка. А состоится главный поединок сезона Лиги чемпионов 29 мая.