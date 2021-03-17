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Ни одного клуба из Италии и лишь 1 - от Испании: все участники 1/4 Лиги чемпионов
Жеребьевка - через день
Фото: UEFA
Сегодня определились все 8 клубов, которые продолжат борьбу в 1/4 главного еврокубка - Лиги чемпионов.
Клубы представляют 5 стран.
- "ПСЖ" - Франция
- "Порту" - Португалия
- "Реал Мадрид" - Испания
- "Бавария", "Боруссия" Д - Германия
- "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" - Англия
Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне (13:00 по Киеву).
Команды из одной страны не будут разводить. Вместе с определением пар жеребьевка состоится и определение первого хозяина.
Первые матчи 1/4 состоятся 6 и 7 апреля, ответные поединки - 13 и 14 апреля.
Полуфиналы - 27-28 апреля и 4-5 мая.
Финал сыграют в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка. А состоится главный поединок сезона Лиги чемпионов 29 мая.
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