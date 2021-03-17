ЛЧ. Челси – Атлетико 2:0. Непреодолимый прессинг Тухеля и блеклый Мадрид

Лига Чемпионов, 1/8 финала. Ответный матч

Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Атлетико" 2:0 (3:0 по сумме двух встреч)

Голы: Зиеш (34), Эмерсон (90+4)



"Челси": Менди – Рюдигер, Зума, Аспиликуэта – Алонсо (Чиллуэл, 90+4), Ковачич, Канте, Джеймс – Хавертц (Эмерсон, 90+4), Зиеш (Пулишич, 77) – Вернер (Хадсон-Одои, 83)

"Атлетико": Облак – Лоди (Эрмосо, 46), Хименес, Савич, Триппьер (Лемар, 69) – Карраско (Дембеле, 53), Сауль, Коке, Льоренте – Феликс, Суарес (Корреа, 59)

Предупреждения: Хавертц (30) – Лоди (31), Сауль (51), Хименес (60), Коке (73)

Удаление: Савич (81)

"Челси" повторно переиграл "Атлетико" благодаря голами Хакима Зиеша и Эмерсона. "Синие" провели зрелую игру, диктуя сопернику свои условия на протяжении всех 90 минут. Лондонцы впервые за 7 лет вышли в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а "Атлетико" теперь сможет полностью сосредоточиться на Ла Лиге, где они продолжают лидировать за 11 туров до финиша.

С дебюта встречи "Челси" столь активно доминировал в плане владения и территориально, что могло сложиться впечатление, словно это они уступают в счёте по итогам первой игры. "Синие" высоко прессинговали соперника, не давая "Атлетико" никакой возможности выбраться на чужую половину поля. Алонсо и Джеймс встречали своих оппонентов по флангу Триппьера и Лоди уже на их трети поля, а продвижение через центр пресекал вездесущий Канте.

"Челси" же не имел проблем с доставкой мяча вперёд даже несмотря на отсутствие Жоржиньо и Тиаго Силвы. Прессинг "Атлетико" был нивелирован классной игрой Ковачича под давлением и своевременными опусканиями Хавертца. В итоге хозяева много владели мячом, хотя стоит признать, что "матрасникам" откровенно не хватало смелости и агрессии как в атаке, так и в обороне. Возможно, они делали ставку на стандарты, но арбитр встречи Даниэле Орсато свистел по большим праздникам, разрешив командам вести активную борьбу.

Иронично, но именно после одного из редких и столь желанных стандартов на чужой половине "Атлетико" и пропустил. После неудачной подачи Триппьера Канте разогнал контратаку, подключив Хавертца. Кай запустил Вернера по флангу, а тот нашёл прострелом Зиеша. Марокканец пробил под рукой Облака – 1:0. Все что могли предоставить гости в ответ – падения Карраско в штрафной и Суареса на его подступах, но судья и не думал останавливать игру.

Во второй половине Симеоне начал нервно сыпать заменами, стремясь хоть как-то повлиять на происходящее на поле. Дембеле заменил Карраско, Корреа – Суареса, которого сегодня полностью сожрал Рюдигер, проведя едва ли не свою лучшую игру в составе лондонцев. Впоследствии Симеоне и вовсе пошёл ва-банк, перейдя на игру в 3 защитника заменой Лемара на Триппьера. Но рисунок от этого не особо поменялся. Чем выше прессинговал "Атлетико", тем больше зон позади появлялось для быстроногого Вернера. Немцу не удалось конвертировать в гол ни один из классных пасов Зиеша, но острота продолжала происходить лишь от хозяев.

Окончательно игру убило удаление Савича, который за 10 минут до конца встречи зачем-то стал бить локтем Рюдигера. На этом и без того призрачные шансы "матрасников" в дуэли иссякли. В итоге свой первый момент "Атлетико" создал аж в компенсированное время, но Феликсу не удалось переиграть Менди с близкого расстояния. "Челси" же в ответной атаке забил второй – едва появившийся на поле Эмерсон отправил мяч в угол ворот Облака чуть ли не первым касанием в игре. "Челси" заслуженно шагает в четвертьфинал, а Симеоне стоит продолжить свою работу в сторону раскрепощения команды в атаке.