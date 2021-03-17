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Зидан подыскал в Германии нового центрбэка для Реала

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Опять Барса - Реал

Зидан подыскал в Германии нового центрбэка для Реала

Новина українською

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы его клуб подписать Ибраима Конате из немецкого "Лейпциге".

21-летний центральный защитник является целью для Мадрида, а также для "Барселоны".

Его контракт может обойтись примерно в 30 млн евро, информирует AS.

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В статье: РБ Лейпциг Ибраима Конате
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