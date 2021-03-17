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Зидан подыскал в Германии нового центрбэка для Реала
Опять Барса - Реал
Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы его клуб подписать Ибраима Конате из немецкого "Лейпциге".
21-летний центральный защитник является целью для Мадрида, а также для "Барселоны".
Его контракт может обойтись примерно в 30 млн евро, информирует AS.
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