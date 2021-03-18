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Флик – о победе над Лацио: Бавария одолела римлян заслуженно, но, жаль, что мы снова пропустили
Наставник подвел итоги ответного матча 1/8 финала ЛЧ
Фото: FC Bayern
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над "Лацио" (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Для меня было важно, чтобы мы выиграли этот матч. "Лацио" хорошо защищался, но я думаю, что мы победили заслужено. Обидно, что мы снова пропустили.
У нас сильное нападение, но порой мы играем рискованно. Для нас важно продолжать играть в таком ключе и встречать соперника высоко, оказывая давление на его защитные порядки. Конечно, время от времени у противника будут возникать шансы, но я хочу, чтобы мы играли именно так.
Если я назову команду, с которой не хочу играть, то она непременно выпадет нам", - цитирует Флика официальный сайт УЕФА.
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