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Тухель: После победы над Атлетико ты понимаешь, что способен достичь чего-то особенного
Наставник "Челси" доволен результатом команды
Фото: uefa.com
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу над мадридским "Атлетико" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"С первой же минуты в этом клубе я почувствовал себя членом большой семьи. Мне оказывали невероятную поддержку. Все было сделано, чтобы я здесь почувствовал себя своим. Вклад игроков невозможно переоценить. Они очень стараются. Мы двигаемся от матча к матчу и делаем все, чтобы их подбодрить..
Знаем, что всегда можем положиться на силовую игру, если что-то не заладится в атаке. Мы не боимся применять силовую борьбу, если не удается находить решения в нападении. Мы получили удовольствие от борьбы. Ребята были нацелены на результат. Мы жаждали этой победы.
Такие результаты заряжают уверенностью. Начинаешь думать, что можешь достичь чего-то особенного. Уверен, что никто не захочет играть против нас в четвертьфинале. Будет непросто, но нам нечего бояться - мы хорошо подготовимся к новому противостоянию", - сказал Тухель.
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