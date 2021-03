Доминирование немцев: впервые в истории ЛЧ 4 тренера из одной страны вышли в ¼ финала турнира

По информации OptaFranz, впервые в истории главного клубного европейского турнира четыре менеджера из одной страны вышли в четвертьфинал соревнования: Эдин Терзич ("Боруссия Д"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Томас Тухель ("Челси") и Ханс-Дитер Флик ("Бавария").

Все специалисты – немцы. Отметим, что также в ¼ финала Лиги чемпионов вышли "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Манчестер Сити" и "Реал".

