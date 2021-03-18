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Доминирование немцев: впервые в истории ЛЧ 4 тренера из одной страны вышли в ¼ финала турнира
Германия на коне
Фото: FIFA
По информации OptaFranz, впервые в истории главного клубного европейского турнира четыре менеджера из одной страны вышли в четвертьфинал соревнования: Эдин Терзич ("Боруссия Д"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Томас Тухель ("Челси") и Ханс-Дитер Флик ("Бавария").
Все специалисты – немцы. Отметим, что также в ¼ финала Лиги чемпионов вышли "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Манчестер Сити" и "Реал".
4 - For the first time in the history of the @ChampionsLeague, four managers from the same country have reached the quarter-finals: Edin Terzic (@BlackYellow), Jürgen Klopp (@LFC), Thomas Tuchel (@ChelseaFC) and Hansi Flick (@FCBayernEN). Germans.#UCL pic.twitter.com/nTYAhQEytm— OptaFranz (@OptaFranz) March 17, 2021
Напомним, в прошлом розыгрыше ЛЧ трофей взяла "Бавария" Ханси Флика. В финале мюнхенская команда встречалась с "ПСЖ", который возглавлял Томас Тухель.
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