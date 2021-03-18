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Доминирование немцев: впервые в истории ЛЧ 4 тренера из одной страны вышли в ¼ финала турнира

Лига Чемпионов
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Германия на коне

Доминирование немцев: впервые в истории ЛЧ 4 тренера из одной страны вышли в ¼ финала турнира

Фото: FIFA

Новина українською

По информации OptaFranz, впервые в истории главного клубного европейского турнира четыре менеджера из одной страны вышли в четвертьфинал соревнования: Эдин Терзич ("Боруссия Д"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Томас Тухель ("Челси") и Ханс-Дитер Флик ("Бавария").

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Все специалисты – немцы. Отметим, что также в ¼ финала Лиги чемпионов вышли "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Манчестер Сити" и "Реал".

Напомним, в прошлом розыгрыше ЛЧ трофей взяла "Бавария" Ханси Флика. В финале мюнхенская команда встречалась с "ПСЖ", который возглавлял Томас Тухель.

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В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Томас Тухель Ханси Флик Эдин Терзич
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