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Луис Суарес уже шестой год не забивает соперникам на их стадионах в рамках Лиги чемпионов
El Pistolero, терміново до церкви
Marca
Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес не забил в ворота лондонского "Челси" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, "синие" обыграли "матрасников" со счетом 2:0, голы в активе Зиеша и Эмерсона.
Интересно, что 34-летний нападающий испанцев провел на поле 59 минут и был заменен, вместо него на газон "Стэмфорд Бридж" вышел Анхель Корреа.
По информации Opta, серия Суареса без голов в гостях в Лиге чемпионов составляет уже 25 матчей. В последний раз уругваец отличился на стадионе оппонента в 2015-м в составе каталонской "Барселоны".
25 - Atlético de Madrid’s Luis Suárez ???????? has failed to score last 25 away single #UCL games, only one less than his 26 goals on aggregate in this competition. Substituted#ChelseaAtleti #ChampionsLeague @ChampionsLeague pic.twitter.com/4DgMTHuMKS— OptaJose (@OptaJose) March 17, 2021
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