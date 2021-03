Луис Суарес уже шестой год не забивает соперникам на их стадионах в рамках Лиги чемпионов

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес не забил в ворота лондонского "Челси" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, "синие" обыграли "матрасников" со счетом 2:0, голы в активе Зиеша и Эмерсона.

Интересно, что 34-летний нападающий испанцев провел на поле 59 минут и был заменен, вместо него на газон "Стэмфорд Бридж" вышел Анхель Корреа.

По информации Opta, серия Суареса без голов в гостях в Лиге чемпионов составляет уже 25 матчей. В последний раз уругваец отличился на стадионе оппонента в 2015-м в составе каталонской "Барселоны".

25 - Atlético de Madrid’s Luis Suárez ???????? has failed to score last 25 away single #UCL games, only one less than his 26 goals on aggregate in this competition. Substituted#ChelseaAtleti #ChampionsLeague @ChampionsLeague pic.twitter.com/4DgMTHuMKS