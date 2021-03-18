  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луис Суарес уже шестой год не забивает соперникам на их стадионах в рамках Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Суарес уже шестой год не забивает соперникам на их стадионах в рамках Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

El Pistolero, терміново до церкви

Луис Суарес уже шестой год не забивает соперникам на их стадионах в рамках Лиги чемпионов

Marca

Новина українською

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес не забил в ворота лондонского "Челси" в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, "синие" обыграли "матрасников" со счетом 2:0, голы в активе Зиеша и Эмерсона.

Читайте такжеПримера. 27-й тур. Атлетико снова не пропустил от Хетафе, но потерял два очка

Интересно, что 34-летний нападающий испанцев провел на поле 59 минут и был заменен, вместо него на газон "Стэмфорд Бридж" вышел Анхель Корреа.

По информации Opta, серия Суареса без голов в гостях в Лиге чемпионов составляет уже 25 матчей. В последний раз уругваец отличился на стадионе оппонента в 2015-м в составе каталонской "Барселоны".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.03.2021 в 12:59
Странно. Новость про Суареса висит на сайте уже целый час, а металл так до сих пор не высказался на тему, что он не понимает, почему Барса избавилась от Суареса.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...