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ESPN: В УЕФА планируют пустить фанатов на финал Лиги чемпионов в Стамбуле

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Пир во время чумы?

ESPN: В УЕФА планируют пустить фанатов на финал Лиги чемпионов в Стамбуле

UEFA

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Решающий поединок текущего розыгрыша Лиги чемпионов-202021 может пройти с болельщиками на стадионе – об этом сообщает ESPN. Финал турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

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По информации источника, у чиновников УЕФА есть определенная уверенность, что ситуация с коронавирусом позволить запустить в продажу билеты на "Олимпийский", ведь программа вакцинации стремительно набирает обороты по всей Европе.

Вскоре прояснится, какой процент от вместимости арены будет доступен. Вполне возможно, что на стадион пустят не только жителей Стамбула, но и фанатов финалистов.

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В статье: Лига чемпионов финал Лиги Чемпионов
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Источник:
ESPN

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