"Мы хотели забить два гола". Симеоне прокомментировал замену Суареса за полчаса до свистка

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о замене Луиса Суареса на 59-й минуте матча уже после вылета своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Напомним, "Челси" дважды обыграл "матрасников" (2:0, 1:0).

– Вашей команде нужно было забить два гола. Почему вы решили заменить Суареса? – Мы хотели забить два гола, – ответил Симеоне.

Луис покидал поле с иронией на лице. Он прошел мимо Диего и разочарованно приземлился на ступеньки в проходе между трибунами "Стэмфорд Бридж".