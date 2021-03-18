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"Мы хотели забить два гола". Симеоне прокомментировал замену Суареса за полчаса до свистка
Луис же мог помочь своей команде
Фото: Larazon
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о замене Луиса Суареса на 59-й минуте матча уже после вылета своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Напомним, "Челси" дважды обыграл "матрасников" (2:0, 1:0).
– Вашей команде нужно было забить два гола. Почему вы решили заменить Суареса?
– Мы хотели забить два гола, – ответил Симеоне.
Луис покидал поле с иронией на лице. Он прошел мимо Диего и разочарованно приземлился на ступеньки в проходе между трибунами "Стэмфорд Бридж".
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