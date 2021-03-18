Убийца - дворник, но вы читайте… Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Вторая половина матчей 1/8 финала живо напомнила сборник плохих детективов. Читая которые, ты словно слышишь навязчивый голос автора: "Убийцей окажется дворник, но вы уж следите, ребята, за сюжетом до победного конца – мало ли…" Здесь все было украдено до них – до ответных игр. И потому изрядно предсказуемо. Аналог на этом уровне припомнить мне сложно.

Реал – Аталанта 3:1 (1:0)

Ман Сити – Боруссия М 2:0 (2:0)

Челси – Атлетико 2:0 (1:0)

Бавария – Лацио 2:1 (4:1)

Зрелищность. На должном уровне смотрибельности, на мой вкус, прошел лишь поединок в Мадриде. "Реал" с "Аталантой" только за второй тайм создали больше голевых моментов, чем участники других пар за весь матч.

Ожидаемо самой скупой на события стала игра в Лондоне. Хотя за ту же вторую ее половину поставил бы "Челси" с "Атлетико" зачет. Остальные пары – сэм-восэм.

Интрига. Как было сказано выше, в принципе, смотреть "ответки" имело смысл скорее из любви к искусству.

Если кто-то и надеялся (во что трудно поверить) на два выездных гола "Боруссии", то мяч, забитый де Брюйне уже на 12-й минуте еще более усложнил эту и без того нереальную задачу.

"Лацио" нужно было отквитать все четыре. Так что реализованный Левандовски на 33-й минуте пенальти лишь подчеркнул неизбежность безысходности для римлян.

Следующая минута фактически опустила занавес в оставшихся двух поединках. Ибо после гола Бензема в Мадриде два мяча для "Аталанты", как бы нам ее не нахваливал комментатор, выглядели несбыточной мечтой. Ну а первая серьезная угроза воротам "Реала" после этого тут была создана уже при 0:2. Дальше были конвульсии: перед смертью покойник сильно потел…

Тогда же – на 34-й минуте гол Зиеша в Лондоне, считаю, поставил крест на честолюбивых замыслах "Атлетико". Как говорится, не сегодня: когда пробить по воротам – уже проблема.

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То есть, если смотреть игру из-за результата, то во всех четырех случаях можно было бросить это безнадежное дело еще до перерыва. А по-хорошему, вообще пропустить Лигу чемпионов на этой неделе. Как это странно ни прозвучит.

Логика. Думаю, что наиболее адекватный счет мы увидели во встрече "Баварии" с "Лацио". Хотя и не уверен в том, что гости "наиграли" на свой гол. Итоговые 2:1 вполне подошли бы и для "Реала" с "Аталантой". А "Ман Сити" с "Челси" вполне могли бы удовольствоваться минимальными победами.

Словом, как по мне, все уже стоявшие одной ногой в четвертьфинале вновь были сильнее по игре, но никто из них явно не претендовал на безапелляционное превосходство. Каждый спокойно произвел свой контрольный выстрел. И лишь реализация в большинстве случаев позволила забить больше. Тем скучнее было это "криминальное чтиво".

Судейство. Обнаружил лишь один эпизод, стоящий внимания. На 26-й минуте в Лондоне, при 0:0, итальянский арбитр Орсато проигнорировал падение Карраско в штрафной "Челси" после контакта с Аспиликуэтой. А вскоре "Атлетико" пропустил судьбоносный для этого матча гол, который, настаиваю, перечеркнул его шансы на проход.

Что было? Обращаюсь к своему консультанту Юстасу. "Я бы желтую дал за симуляцию. Хотел прихватить защитник за футболку, а в итоге погладил по животу. От щекотки упал". Так что не будите спящую Фемиду: здесь и она бы не помогла.

Везение. Отчаянно зевающая Фортуна лишь слегонца вступилась за проигравших, дабы не усугублять их фиаско. В середине второго тайма, при 0:1, стойка ворот "Лацио" отразила удар Левандовски, отсрочив второй гол "Баварии" на шесть минут. Тогда же штанга помогла киперу "Аталанты" Спортьелло, приняв на себя повторный удар Бензема, уже при 0:2.

Личности. Футбол был настолько "захватывающим", что мне даже не удалось наскрести худо-бедную тройку самых ярких исполнителей. Могу выделить лишь Зиеша из "Челси", чью неоптимальную форму регулярно подчеркивал комментатор – как в том анекдоте: и это я еще болею!!! И "реалиста" Бензема – когда хорошо, тогда хорошо.

Методом исключения, отмечу также вратаря "Реала" Куртуа с его тремя серьезными сэйвами.

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Симпатии. Если коротко, все победители были в порядке, а проигравшие сочувствия не вызвали. У первых больше других понравился "Реал", у последних плачевнее прочих, на мой взгляд, смотрелись "Атлетико" и "Лацио".

По сумме двух поединков наиболее мощное впечатление произвела "Бавария" с ее дюжиной голевых моментов. Откровенно лишним на этом уровне состязания и зрительских ожиданий от него смотрелся "Атлетико". Он разродился первым подобием голевого шанса аж на 76-й минуте ответного матча.

Четвертьфиналы. В целом, на прошедшей стадии плей-офф мои зрительские симпатии завоевали "Ливерпуль", "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд) и ПСЖ. "Реал" и "Ман Сити" - туда-сюда. Не хотел бы видеть в полуфиналах "Порту" и "Челси". Это все на сегодня.

Бросается в глаза трио из АПЛ. В последние годы доминирование английских клубов уже выглядит тенденцией. После многолетней гегемонии испанских. Ну а немецкий дуэт – в принципе, привычное явление.

Невозможно не констатировать тройную неудачу представителей Серии А. И уже почти не верится, что когда-то тон в плей-офф Лиги чемпионов задавали именно они. Пожалуй что в эпоху торжества прагматизма. Которая, к счастью, ушла в историю. Или таки-обещала вернуться? С той Италией я бы попрощался навек. А этой, сегодняшней скажу: до свиданья!

К сожалению, высока вероятность того, что в ¼ финала мы увидим пары соперников, составленные из представителей одного чемпионата. Лично мне всегда было интереснее наблюдать за спором клубов из разных национальных лиг.

И еще раз, очень не хочется пары: "Порту" - "Челси". Уже сыт по горло поединком века с "Атлетико", в котором за первые полтора матча было создано два голевых момента. В остальном – все равно. Лишь бы не было у нас с вами таких мид-уиков, как этот. В который, честное слово, смотрел футбол скорее по необходимости. Даешь качественную детективную литературу!