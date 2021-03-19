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Образцовая подготовка Зидана, винтаж Симеоне и внутренние демоны Гвардиолы. Аудиомнение #80

Лига Чемпионов
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Вторая порция ответных матчей 1/8 финала ЛЧ и light-прогнозы на четвертьфинал турнира

Образцовая подготовка Зидана, винтаж Симеоне и внутренние демоны Гвардиолы. Аудиомнение #80

Фото: Marca, Sky Sports, The Guardian, IC

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Провожаем очередной этап главного клубного европейского соревнования и плавно начинаем готовиться к следующему. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Говорим о старомодном "Атлетико" Симеоне, отремонтированном "Челси" Тухеля и осознанности Зинедина Зидана. Благодарим Диего за отсутствие жалоб, искренне волнуемся за Пепа в ¼ финала, негодуем из-за преждевременных немецких анонсов – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:29 – "Челси" – "Атлетико" (2:0);

04:55 – "Реал" – "Аталанта" (3:1);

10:27 – "Манчестер Сити" – "Боруссия М" (2:0);

12:32 – "Бавария" – "Лацио" (2:1);

14:26 – Прикидываем шансы команд в четвертьфинале;

17:34 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Джан Пьеро Гасперини Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Луис Суарес Зинедин Зидан Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Диего Симеоне Реал (Мадрид) Лацио (Рим) Томас Тухель Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Порту Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж) Ферлан Менди Марко Розе Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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