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Образцовая подготовка Зидана, винтаж Симеоне и внутренние демоны Гвардиолы. Аудиомнение #80
Вторая порция ответных матчей 1/8 финала ЛЧ и light-прогнозы на четвертьфинал турнира
Фото: Marca, Sky Sports, The Guardian, IC
Провожаем очередной этап главного клубного европейского соревнования и плавно начинаем готовиться к следующему. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Говорим о старомодном "Атлетико" Симеоне, отремонтированном "Челси" Тухеля и осознанности Зинедина Зидана. Благодарим Диего за отсутствие жалоб, искренне волнуемся за Пепа в ¼ финала, негодуем из-за преждевременных немецких анонсов – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:29 – "Челси" – "Атлетико" (2:0);
04:55 – "Реал" – "Аталанта" (3:1);
10:27 – "Манчестер Сити" – "Боруссия М" (2:0);
12:32 – "Бавария" – "Лацио" (2:1);
14:26 – Прикидываем шансы команд в четвертьфинале;
17:34 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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