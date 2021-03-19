Образцовая подготовка Зидана, винтаж Симеоне и внутренние демоны Гвардиолы. Аудиомнение #80

Провожаем очередной этап главного клубного европейского соревнования и плавно начинаем готовиться к следующему. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Говорим о старомодном "Атлетико" Симеоне, отремонтированном "Челси" Тухеля и осознанности Зинедина Зидана. Благодарим Диего за отсутствие жалоб, искренне волнуемся за Пепа в ¼ финала, негодуем из-за преждевременных немецких анонсов – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:29 – "Челси" – "Атлетико" (2:0);

04:55 – "Реал" – "Аталанта" (3:1);

10:27 – "Манчестер Сити" – "Боруссия М" (2:0);

12:32 – "Бавария" – "Лацио" (2:1);

14:26 – Прикидываем шансы команд в четвертьфинале;

17:34 – Не попадайте в офсайд!