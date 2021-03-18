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Лучшие против лучших. ОНЛАЙН трансляция жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов
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DAZN
Сайт UA-Футбол прокомментирует жеребьевку ¼ финала первого по значимости клубного европейского турнира.
"Бавария", "Боруссия Д", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Реал" и "Челси" продолжают сражаться за престижный трофей. Жеребьевка состоится в пятницу в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой. Отметим, что первые поединки состоятся 6/7 апреля, ответные – 13/14 апреля.
АУДИО трансляция начнется в пятницу, 19 марта – в 12:55 по киевскому времени.
Комментатор: Егор Старков
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