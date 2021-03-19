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Сегодня состоится жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Момент истины для восьми лучших команд Европы

Сегодня состоится жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Чемпионов

twitter.com/ChampionsLeague

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В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Чемпионов. Начало процедуры в 13:00 по киевскому времени. В этой же статье состоится текстовая трансляция жеребьевки. Телетрансляция будет к доступна на телеканале Футбол 1.

Напомним, что борьбу за трофей продолжают три английских клуба, два немецких, по одному из Испании, Португалии и Франции. В частности, титул продолжает защищать мюнхенская "Бавария".

Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги Чемпионов

  • Бавария (Мюнхен)
  • Боруссия (Дортмунд)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Реал (Испания)
  • Пари Сен-Жермен (Париж)
  • Порту (Португалия)
  • Челси (Лондон)

Как пройдет жеребьевка

На этот раз никаких условий - без посева, в одной паре могут сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре будет присвоен номер, после чего состоится жребий полуфинала Лиги Чемпионов.

Календарь матчей Лиги Чемпионов

Четвертьфинал

  • 6/7 апреля - первые матчи
  • 13/14 апреля - ответные поединки

Полуфинал

  • 27/28 апреля - первые матчи
  • 4/5 мая - ответные

Финал

  • 29 мая, Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка
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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.03.2021 в 08:29
Сегодня узнаем, будет ли фальсификация в пользу Реал Мадрид, как это было массово в период времени с 2012 по 2016 годы, или жеребьёвка пройдёт честно. Если Реалу попадётся равный на сегодня соперник - Порту, то это, конечно же, фальсификация. Все остальные команды значительно превосходят Реал на сегодня, поэтому, если не Порту, то можно предполагать, что жеребьёвка честная. Но в любом случае, кто бы ни попал Реалу, перед грязно-сливочными будет не легкая проблема - за 7 дней или за 9 дней провести три сложных матча. И внутри этих матчей, между играми ЛЧ, будет матч реал-БАРСЕЛОНА (10.04.). И, как показывает история игр мадридских девчонок, они не выдерживают такой плотный график игр. В конце февраля, начале марта 2019 года, в течении 4 дней, великая Барселона дважды поимела мадридских девчонок на своем тренировочном поле - Сантьяго Бернабеу (0-3 в Кубке и 0-1 в чемпионате). Также, уставший Реал в одну калитку проиграл отдохнувшему Аяксу 1-4 (05.03.2019). Вобщем, перед обанкротившимся Флорентино Пересом стоит сложная задача - назначить правильных арбитров на эти матчи, ну и изыскать финансы щедро их простимулировать. А затем и отблагодарить, если что... P.S. Мой ироничный стиль комментария обусловлен исключительно тем обстоятельством, что таким образом я отвечаю на регулярные подобные комментарии фанатов Реала (чапмен, алграб, доХтур, квашин, ода и т.п. мелочь).
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hardcorepwnz (Украина)
19.03.2021 в 09:49
Да, вы без усталости Мадрида уже несколько лет ничего не можете, остается только уповать на тяжелый календарь соперника. Ничего, у вас еще Атлетико впереди, там уже усталости не будет.
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