Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня состоится жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Чемпионов
Момент истины для восьми лучших команд Европы
twitter.com/ChampionsLeague
В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Чемпионов. Начало процедуры в 13:00 по киевскому времени. В этой же статье состоится текстовая трансляция жеребьевки. Телетрансляция будет к доступна на телеканале Футбол 1.
Напомним, что борьбу за трофей продолжают три английских клуба, два немецких, по одному из Испании, Португалии и Франции. В частности, титул продолжает защищать мюнхенская "Бавария".
Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги Чемпионов
- Бавария (Мюнхен)
- Боруссия (Дортмунд)
- Ливерпуль (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Реал (Испания)
- Пари Сен-Жермен (Париж)
- Порту (Португалия)
- Челси (Лондон)
Как пройдет жеребьевка
На этот раз никаких условий - без посева, в одной паре могут сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре будет присвоен номер, после чего состоится жребий полуфинала Лиги Чемпионов.
Календарь матчей Лиги Чемпионов
Четвертьфинал
- 6/7 апреля - первые матчи
- 13/14 апреля - ответные поединки
Полуфинал
- 27/28 апреля - первые матчи
- 4/5 мая - ответные
Финал
- 29 мая, Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Так низко мы не падали давно
- Хет-трик Оршича ставит на колени Моуринью. Динамо Загреб - Тоттенхэм 3:0. Обзор матча, видео голов
- Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
- Манчестер Сити – Боруссия М 2:0. Видео голов и обзор матча
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО