Сегодня состоится жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги Чемпионов

В пятницу, 19 марта, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Чемпионов. Начало процедуры в 13:00 по киевскому времени. В этой же статье состоится текстовая трансляция жеребьевки. Телетрансляция будет к доступна на телеканале Футбол 1.

Напомним, что борьбу за трофей продолжают три английских клуба, два немецких, по одному из Испании, Португалии и Франции. В частности, титул продолжает защищать мюнхенская "Бавария".

Команды, вышедшие в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Бавария (Мюнхен)

Боруссия (Дортмунд)

Ливерпуль (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Реал (Испания)

Пари Сен-Жермен (Париж)

Порту (Португалия)

Челси (Лондон)

Как пройдет жеребьевка

На этот раз никаких условий - без посева, в одной паре могут сойтись соперники из одного чемпионата. После жеребьевки четвертьфинала каждой паре будет присвоен номер, после чего состоится жребий полуфинала Лиги Чемпионов.

Календарь матчей Лиги Чемпионов

Четвертьфинал

6/7 апреля - первые матчи

13/14 апреля - ответные поединки

Полуфинал

27/28 апреля - первые матчи

4/5 мая - ответные

Финал