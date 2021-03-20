Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где мерсисайдцам попался "Реал".

"Захватывающе. Сложная жеребьевка, но меня устраивает. Если посмотреть на остальные команды, появляется мысль: "Боже мой!". Все они сильны. Я с нетерпением жду матчей.

Мы играли с "Реалом" всего два года назад. Это была тяжелая ночь для нас, так что круто получить шанс сыграть с ними снова.

Я знаю, что сейчас другой этап и все такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но все в порядке. Если матч будет в Будапеште, ничего страшного. Нас устраивает. Будем надеяться, что домашний матч на "Энфилде" тоже будет отличным.

Так что нет, ничего плохого сказать не могу. Просто круто", — цитирует Клоппа пресс-служба "мерсисайдцев".