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Гвардиола: Холанд – один из лучших в мире
Пеп высказался о главной ударной силе Дортмунда
Фото: Pool/Getty Images/Автор – Friedemann Vogel
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" после жеребьёвки Лиги Чемпионов.
"Его показатели говорят сами за себя. Конечно, в своем возрасте он является одним из лучших нападающих в мире прямо сейчас. Если честно, у меня было не так много свободного времени, но я видел некоторые матчи с его участием, а его результативность в Лиге Чемпионов и Бундеслиге впечатляет. Я знаю, насколько это классный игрок. Каждый знает.
Может ли он стать игроком "Сити" в будущем? Он игрок из дортмундской "Боруссии". Мне не нравится, когда люди говорят о наших игроках. Вы же понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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