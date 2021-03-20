Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" после жеребьёвки Лиги Чемпионов.

"Его показатели говорят сами за себя. Конечно, в своем возрасте он является одним из лучших нападающих в мире прямо сейчас. Если честно, у меня было не так много свободного времени, но я видел некоторые матчи с его участием, а его результативность в Лиге Чемпионов и Бундеслиге впечатляет. Я знаю, насколько это классный игрок. Каждый знает.

Может ли он стать игроком "Сити" в будущем? Он игрок из дортмундской "Боруссии". Мне не нравится, когда люди говорят о наших игроках. Вы же понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.