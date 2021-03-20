  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола: Холанд – один из лучших в мире
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Холанд – один из лучших в мире

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пеп высказался о главной ударной силе Дортмунда

Гвардиола: Холанд – один из лучших в мире

Фото: Pool/Getty Images/Автор – Friedemann Vogel

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" после жеребьёвки Лиги Чемпионов.

"Его показатели говорят сами за себя. Конечно, в своем возрасте он является одним из лучших нападающих в мире прямо сейчас. Если честно, у меня было не так много свободного времени, но я видел некоторые матчи с его участием, а его результативность в Лиге Чемпионов и Бундеслиге впечатляет. Я знаю, насколько это классный игрок. Каждый знает.

Может ли он стать игроком "Сити" в будущем? Он игрок из дортмундской "Боруссии". Мне не нравится, когда люди говорят о наших игроках. Вы же понимаете, что я не могу ответить на этот вопрос", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...