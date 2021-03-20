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Тухель – о Порту: Статус фаворита никак не помог Ювентусу
Наставник высказался о жеребьевке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Я очень доволен результатом жеребьевки, но не потому, что считаю Челси сильнее Порту. Я рад, что мы играем не с английской командой, потому что это международный турнир.
Мы уверены в себе, но не считаем себя фаворитом и с большим уважением относимся к Порту. Статус фаворита ничего не дает, спросите у Ювентуса, помог ли ему статус фаворита. Чтобы побеждать, нужно не громкое имя, а упорная работа", – цитирует наставника L’Equipe.
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