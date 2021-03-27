УЕФА хочет допустить девять тысяч болельщиков на финал ЛЧ

УЕФА планирует разрешить девяти тысячам болельщикам посетить нынешний финал Лиги Чемпионов, который запланирован на 29 мая. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

Ассоциация уже уведомила всех четвертьфиналистов об этом решении. Билеты будут распределяться между желающими с помощью случайной системы выбора. Эта умная система также сможет обезопасить от перепродажи пропусков на поединок. Отметим, что билеты будут доступны только болельщикам двум финалистов.

Решающее слово остается за турецкой властью, ведь финал ЛЧ пройдет на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, где должен был проходить решающий матч самого престижного клубного турнира Старого Света прошлого года. Тогда было решено перенести поединок в Лиссабон.

УЕФА оптимистично смотрит на текущую ситуацию и ожидает увеличения количества проданных пропусков до 30%, а то и до 50%. Девять тысяч - это 12% от общей вместимости арены, которая вмещает 75 415 фанатов.

Напомним, что в четвертьфинале встретятся "Бавария" с "ПСЖ", "Манчестер Сити" с "Боруссией Д", "Реал" с "Ливерпулем" и "Порту" с "Челси". Эти матчи запланированы на 6-7 и на 13-14 апреля. Полуфинальные поединки же пройдут 27-28 апреля и 4-5 мая.