  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА хочет допустить девять тысяч болельщиков на финал ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА хочет допустить девять тысяч болельщиков на финал ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Позитивный настрой от ассоциации

УЕФА хочет допустить девять тысяч болельщиков на финал ЛЧ

Новина українською

УЕФА планирует разрешить девяти тысячам болельщикам посетить нынешний финал Лиги Чемпионов, который запланирован на 29 мая. Об этом сообщает английское издание Daily Mail.

Ассоциация уже уведомила всех четвертьфиналистов об этом решении. Билеты будут распределяться между желающими с помощью случайной системы выбора. Эта умная система также сможет обезопасить от перепродажи пропусков на поединок. Отметим, что билеты будут доступны только болельщикам двум финалистов.

Решающее слово остается за турецкой властью, ведь финал ЛЧ пройдет на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, где должен был проходить решающий матч самого престижного клубного турнира Старого Света прошлого года. Тогда было решено перенести поединок в Лиссабон.

УЕФА оптимистично смотрит на текущую ситуацию и ожидает увеличения количества проданных пропусков до 30%, а то и до 50%. Девять тысяч - это 12% от общей вместимости арены, которая вмещает 75 415 фанатов.

Напомним, что в четвертьфинале встретятся "Бавария" с "ПСЖ", "Манчестер Сити" с "Боруссией Д", "Реал" с "Ливерпулем" и "Порту" с "Челси". Эти матчи запланированы на 6-7 и на 13-14 апреля. Полуфинальные поединки же пройдут 27-28 апреля и 4-5 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...