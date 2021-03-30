"Рамос? Это в прошлом". Салах высказался о предстоящем поединке с мадридским Реалом

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах пообщался с журналистом перед встречей с мадридским "Реалом". Напомним, первый поединок состоится уже 6 апреля.

"С момента последней встречи со "сливочными" мы выиграли АПЛ и ЛЧ. Мы чемпионы, вот, что изменилось. "Реал" тоже уже другая команда, мадридцы потеряли Криштиану Роналду, лучшего футболиста в истории клуба, он забивал много мячей. Азару пока не везет с травмами. Не могу сказать, какой "Реал" лучше, но текущая версия точно готова к четвертьфиналу".

"Рамос? Та игра в прошлом, я не думаю об эпизоде с участием Серхио".

Читайте также Роберто Карлос: Салах будет обходить Рамоса за версту

Напомним, Салах получил вывих плеча при столкновении с Рамосом в рамках финала Лиги чемпионов в 2018 году.