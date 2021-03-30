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Челси и Порту сыграют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов в Испании
Перенос связан с ограничением авиасообщения между странами
фото - Олександр Приходько
Лондонский "Челси" и "Порту" разыграют путёвку в полуфинал Лиги чемпионов в Испании, пишет пресс-служба португальского клуба в "Твиттере".
Оба четвертьфинальных матча между синими и "драконами" пройдут на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье, где домашние встречи проводит "Севилья". Первая игра, в которой номинальным хозяином будет "Порту", состоится 7 апреля. Ответный матч пройдёт 13 апреля.
Перенос матчей из Англии и Португалии связан с ограничением авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.
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