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Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: VI-Images / Автор – неизвестен
Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".
Жаль, что команды встречаются на фоне эпидемии травм, и мы не увидим нескольких лидеров коллективов. Тем не менее, это повторение недавнего киевского финала соревнования, скучно нам точно не будет. Сможет ли Зидан адаптироваться под тактику Клоппа? Отомстят ли "красные" за поражение в последней очной встрече? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 6 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Влад Петрушевский
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