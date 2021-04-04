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Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Фото: VI-Images / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

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Жаль, что команды встречаются на фоне эпидемии травм, и мы не увидим нескольких лидеров коллективов. Тем не менее, это повторение недавнего киевского финала соревнования, скучно нам точно не будет. Сможет ли Зидан адаптироваться под тактику Клоппа? Отомстят ли "красные" за поражение в последней очной встрече? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 6 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА Трансляция Аудио онлайн стрим
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