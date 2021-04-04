Реал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

Читайте также Внезапная радость для Зидана: Кроос и Азар тренируются в общей группе Реала накануне матчей с Ливерпулем

Жаль, что команды встречаются на фоне эпидемии травм, и мы не увидим нескольких лидеров коллективов. Тем не менее, это повторение недавнего киевского финала соревнования, скучно нам точно не будет. Сможет ли Зидан адаптироваться под тактику Клоппа? Отомстят ли "красные" за поражение в последней очной встрече? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 6 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Влад Петрушевский