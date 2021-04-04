Мбаппе: Левандовский - отличный игрок. Его отсутствие - хорошая новость для нас

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе прокомментировал отсутствие лучшего бомбардира "Баварии" Роберта Левандовского из-за травмы в матче между командами в ЛЧ:

"Мы не будем лукавить: Роберт Левандовски - замечательный игрок, и его отсутствие является хорошей новостью для нас. Я не хочу радоваться травме другого футболиста, но в данном случае мы не откажемся от возможности сыграть против "Баварии" без него", - сказал Килиан.

"Бавария" и "ПСЖ" проведут первый поединок между собой в четвертьфинале Лиги Чемпионов в следующую среду в Германии. Уже через неделю команды сойдутся в ответном матче в столице Франции. Кроме Левандовского в лазарете мюнхенцев находятся Коста и Толиссо. Парижане не смогут рассчитывать на Икарди, Вератти, Берната, Данилу и Курзаву.