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Лидер дортмундской Боруссии может не сыграть в первом поединке ¼ финала ЛЧ с Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Очень "вовремя"

Лидер дортмундской Боруссии может не сыграть в первом поединке ¼ финала ЛЧ с Манчестер Сити

Фото: Soccrates / Erwin Spek

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Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в начале прошлого месяца. По информации издания The Athletic, далеко не факт, что 21-летний игрок сыграет в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Вчера Санчо не тренировался. Как сообщает источник, воспитанник "Сити" успеет восстановиться к ответной встрече 14 апреля.

Напомним, встреча между "шмелями" и "горожанами" состоится завтра, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне Бундеслиги Санчо забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Джейдон Санчо
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Источник:
The Athletic

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