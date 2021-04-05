Лидер дортмундской Боруссии может не сыграть в первом поединке ¼ финала ЛЧ с Манчестер Сити

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил в начале прошлого месяца. По информации издания The Athletic, далеко не факт, что 21-летний игрок сыграет в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Вчера Санчо не тренировался. Как сообщает источник, воспитанник "Сити" успеет восстановиться к ответной встрече 14 апреля.

Напомним, встреча между "шмелями" и "горожанами" состоится завтра, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне Бундеслиги Санчо забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.