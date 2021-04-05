  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Манчестер Сити – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Манчестер Сити – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Фото: Stu Forster

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между английским "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".

Читайте такжеРеал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

"Шмели" едут на Туманный Альбион с переполненным лазаретом. Точно не сыграют против "горожан" Витцель, Загаду, Мукоко, Шмельцер и Санчо. Тем не менее, Эрлинг Холанд в строю и как всегда заряжен на результат. Сумеет ли Гвардиола не перемудрить? В чем будет заключаться план Терзича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 6 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...