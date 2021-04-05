Манчестер Сити – Боруссия Д. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок четвертьфинала главного клубного европейского турнира между английским "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".

"Шмели" едут на Туманный Альбион с переполненным лазаретом. Точно не сыграют против "горожан" Витцель, Загаду, Мукоко, Шмельцер и Санчо. Тем не менее, Эрлинг Холанд в строю и как всегда заряжен на результат. Сумеет ли Гвардиола не перемудрить? В чем будет заключаться план Терзича? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 6 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец