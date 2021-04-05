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Бенитес: Ливерпулю очень тяжело без атмосферы Энфилда – знаменитые 4:0 с Барсой тому доказательство

Лига Чемпионов
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Рафа на связи

Бенитес: Ливерпулю очень тяжело без атмосферы Энфилда – знаменитые 4:0 с Барсой тому доказательство

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Экс-менеджер "Ливерпуля" и "Реала" Рафаэль Бенитес поделился своими ожиданиями от матчей команд в ¼ финала Лиги чемпионов. Цитирует Рафу Marca.

"Фаворит? Обе команды хороши. Я не вижу явного фаворита. Думаю, "Ливерпуль" постарается работать в своем стиле, то есть, прессинговать как можно интенсивнее. Если "Реал" будет контролировать снаряд, то англичане включат контратаки. Так они делали с "РБ Лейпциг".

"Ливерпуль" постарается сделать игру быстрой, "Реал" захочет держать мяч у себя в ногах. Команда, которая задаст свой темп, добьется успеха. Отсутствие фанатов выгодно "Реалу", ведь атмосфера "Энфилда" сильно помогает "Ливерпулю", без нее "красным" тяжело, особенно в Европе – известные 4:0 тому доказательство".

"Ливерпуль" потерпел разгром в выездном матче полуфинала ЛЧ-2018/2019 против "Барселоны" (3:0). В ответном поединке на "Энфилде" англичане разбили каталонцев (4:0) и вышли в финал турнира, где обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

Читайте такжеРеал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов

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В статье: Рафаэль Бенитес Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
Marca

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fabo74
05.04.2021 в 16:11
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