Бенитес: Ливерпулю очень тяжело без атмосферы Энфилда – знаменитые 4:0 с Барсой тому доказательство

Экс-менеджер "Ливерпуля" и "Реала" Рафаэль Бенитес поделился своими ожиданиями от матчей команд в ¼ финала Лиги чемпионов. Цитирует Рафу Marca.

"Фаворит? Обе команды хороши. Я не вижу явного фаворита. Думаю, "Ливерпуль" постарается работать в своем стиле, то есть, прессинговать как можно интенсивнее. Если "Реал" будет контролировать снаряд, то англичане включат контратаки. Так они делали с "РБ Лейпциг".

"Ливерпуль" постарается сделать игру быстрой, "Реал" захочет держать мяч у себя в ногах. Команда, которая задаст свой темп, добьется успеха. Отсутствие фанатов выгодно "Реалу", ведь атмосфера "Энфилда" сильно помогает "Ливерпулю", без нее "красным" тяжело, особенно в Европе – известные 4:0 тому доказательство".

"Ливерпуль" потерпел разгром в выездном матче полуфинала ЛЧ-2018/2019 против "Барселоны" (3:0). В ответном поединке на "Энфилде" англичане разбили каталонцев (4:0) и вышли в финал турнира, где обыграли "Тоттенхэм" (2:0).