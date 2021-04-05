Зидан – перед четвертьфиналом ЛЧ против Ливерпуля: Не стоит недооценивать мадридский Реал

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий поединок с "Ливерпулем" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Впереди 180 минут битвы, но в первую очередь мы думаем о первом поединке и дальше не заглядываем. Клопп – отличный тренер с огромным опытом. Я вижу работу, которую он проделал".

"У "Ливерпуля" отличные игроки, которые могут заменить травмированных исполнителей, это очень целостный коллектив. У нас тоже есть потери, но "Реал" всегда силен. Тройка форвардов очень сильна, как и вся команда. Тем не менее, не стоит недооценивать "Реал".