Виктор Леоненко: Динамо полностью обыграло Александрию

Экс-форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу киевского "Динамо" над "Александрией" (2:1) в матче 20-го тура УПЛ.

"Я считаю, что "Александрия" получила обидный, глупый пенальти. Самое обидное, что даже если бы Мирошниченко не трогал мяч, там никого дальше не было из игроков "Динамо". Я считаю, что это глупое стечение обстоятельств. Была игра рукой, а какая уже разница, откуда? Здесь нельзя Мирошниченко травить или материть. Здесь все бы сыграли так.

Во втором тайме "Динамо" полностью обыграло "Александрию". Мне понравились рывки в штрафную, потому что все они были грамотно построены и практически все проходили", - сказал Леоненко в интервью Футбол 1/2/3.