Без Азара. Реал огласил заявку на матч против Ливерпуля

"Реал" огласил заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". В списке отсутствует нападающий Эден Азар, который восстанавливается после травмы, пишет пресс-служба испанского клуба 5 апреля.

Азар отсутствовал в последних матчах из-за травмы поясничной мышцы, которую получил в середине марта.

