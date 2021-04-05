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Без Азара. Реал огласил заявку на матч против Ливерпуля
Футболист восстанавливается от травмы
"Реал" огласил заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". В списке отсутствует нападающий Эден Азар, который восстанавливается после травмы, пишет пресс-служба испанского клуба 5 апреля.
Азар отсутствовал в последних матчах из-за травмы поясничной мышцы, которую получил в середине марта.
????✅ Our 21-man squad for the match???? @LFC! #UCL pic.twitter.com/1Px28QcI5T— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 5, 2021
Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" запланирован на 6 апреля в Испании.
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