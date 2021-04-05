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Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6 апреля 2021 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола работает с “Манчестер Сити” уже пятый сезон, но ему пока еще ни разу не удалось вывести “горожан” в полуфинал Лиги чемпионов. Хотя едва ли не в каждом году “Сити” считается одним из главным фаворитом на победу в турнире, и сезон 20/21 не считается исключением. В четвертьфинале “Манчестер Сити” встретится с “Боруссией” Дортмунд, которая находится в серьезном игровом кризисе. Удастся ли Гвардиоле наконец вывести “Сити” в четверку лучших?
Первый матч 1/4 Лиги чемпионов между “Манчестер Сити” и “Боруссией” Дортмунд состоится во вторник, шестого апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2.
Также трансляцию матча "Манчестер Сити" – “Боруссия” Дортмунд можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
В Англии матч 1/4 Лиги чемпионов “Манчестер Сити” – “Боруссия” Дортмунд будут показывать BT Sport App, BT Sport 3, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BBC Radio 5 Live, BT Sport Extra, в Германии – DAZN, Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Blue Sport.
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