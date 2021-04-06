Реал - Ливерпуль: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

В мае 2018 года в Киеве "Реал" уверенно одолел "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов во многом благодаря борцовскому приему Рамоса на Салахе, а также эпичным ляпам Лориса Кариуса.

С тех пор столько всего изменилось, что перечислять можно до вечера. Кариуса нет, Роналду тоже ушел, Рамос травмирован и не сыграет, да и "Реал" с "Ливерпулем" вовсе не те, что были 2,5 года назад. Прямо сейчас их никто не называет главными претендентами на победу в ЛЧ - в фаворе у букмекеров "Сити" и "Бавария". Впрочем, обладая такими мастерами, как Бензема, Модрич, Каземиро, Салах, Мане, Вейналдум обе команды все еще способны удивить мир.

Сможет ли "Ливерпуль" взять реванш за досадное поражение в финале - увидим во вторник , 6 апреля , на Футбол 1 . Начало игры "Реал" - "Ливерпуль" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Ливерпуль" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV .

В других странах матч в прямом эфире покажут: