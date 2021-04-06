  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал - Ливерпуль: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Ливерпуль: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль, 6 апреля 2021

Реал - Ливерпуль: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laurence Griffiths

Новина українською

В мае 2018 года в Киеве "Реал" уверенно одолел "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов во многом благодаря борцовскому приему Рамоса на Салахе, а также эпичным ляпам Лориса Кариуса.

С тех пор столько всего изменилось, что перечислять можно до вечера. Кариуса нет, Роналду тоже ушел, Рамос травмирован и не сыграет, да и "Реал" с "Ливерпулем" вовсе не те, что были 2,5 года назад. Прямо сейчас их никто не называет главными претендентами на победу в ЛЧ - в фаворе у букмекеров "Сити" и "Бавария". Впрочем, обладая такими мастерами, как Бензема, Модрич, Каземиро, Салах, Мане, Вейналдум обе команды все еще способны удивить мир.

Сможет ли "Ливерпуль" взять реванш за досадное поражение в финале - увидим во вторник, 6 апреля, на Футбол 1. Начало игры "Реал" - "Ливерпуль" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Ливерпуль" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Великобритания – BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2
  • Германия – Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport 2/HD, Blue Sport
  • Испания – Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия – Sky Sport 252, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Canale 5
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – SBS 6, Ziggo Sport Voetbal
  • Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
  • США – ZonaFutbol, TUDN USA, Univision, TUDN Radio, Univision NOW, Paramount+
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 2 Turkey, Digiturk Play
  • Чехия – O2 TV
  • Словакия - Orange Sport 1
  • Румыния - Look Plus, Digi Sport 1 Romania, Telekom Sport 1 Romania
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...