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Реал - Ливерпуль: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль, 6 апреля 2021
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laurence Griffiths
В мае 2018 года в Киеве "Реал" уверенно одолел "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов во многом благодаря борцовскому приему Рамоса на Салахе, а также эпичным ляпам Лориса Кариуса.
С тех пор столько всего изменилось, что перечислять можно до вечера. Кариуса нет, Роналду тоже ушел, Рамос травмирован и не сыграет, да и "Реал" с "Ливерпулем" вовсе не те, что были 2,5 года назад. Прямо сейчас их никто не называет главными претендентами на победу в ЛЧ - в фаворе у букмекеров "Сити" и "Бавария". Впрочем, обладая такими мастерами, как Бензема, Модрич, Каземиро, Салах, Мане, Вейналдум обе команды все еще способны удивить мир.
Сможет ли "Ливерпуль" взять реванш за досадное поражение в финале - увидим во вторник, 6 апреля, на Футбол 1. Начало игры "Реал" - "Ливерпуль" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Ливерпуль" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Также мы будем осуществлять альтернативный комментарий – звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Ливерпуль" в интернете будет доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, Volia TV.
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Великобритания – BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2
- Германия – Sky Sport 1/HD, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sport 2/HD, Blue Sport
- Испания – Mitele Plus, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия – Sky Sport 252, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Canale 5
- Канада – DAZN
- Нидерланды – SBS 6, Ziggo Sport Voetbal
- Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
- США – ZonaFutbol, TUDN USA, Univision, TUDN Radio, Univision NOW, Paramount+
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Турция - beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 2 Turkey, Digiturk Play
- Чехия – O2 TV
- Словакия - Orange Sport 1
- Румыния - Look Plus, Digi Sport 1 Romania, Telekom Sport 1 Romania
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