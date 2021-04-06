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Клопп: Все говорят, что Реал – фаворит, однако у Ливерпуля нет никаких проблем с ролью аутсайдера

Лига Чемпионов
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Юрген на связи

Клопп: Все говорят, что Реал – фаворит, однако у Ливерпуля нет никаких проблем с ролью аутсайдера

UEFA

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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с прессой перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

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"Завтра нам придется побегать за "Реалом", эта команда в хорошем тонусе. Мадридцы очень опытны. Если кто и знает, как выиграть ЛЧ, то это "Реал". Важно показать фанатам, что мы продолжаем борьбу, а не доказать миру, насколько мы хорошо выглядим. Мы хотим выжать из этого сезона все возможное. В последнее время нам удалось заложить неплохую основу".

"Наша состав создан под такие матчи. "Реал" – это играющая команда, у нас есть все шансы. Все говорят, что соперник является фаворитом, но у нас нет никаких проблем с ролью аутсайдера. Нашу оборону ждет серьезная проверка".

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В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
06.04.2021 в 11:02
Интересно кто эти все , и команды сейчас равные , шансы 50/50
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