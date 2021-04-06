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Клопп: Все говорят, что Реал – фаворит, однако у Ливерпуля нет никаких проблем с ролью аутсайдера
Юрген на связи
UEFA
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с прессой перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
"Завтра нам придется побегать за "Реалом", эта команда в хорошем тонусе. Мадридцы очень опытны. Если кто и знает, как выиграть ЛЧ, то это "Реал". Важно показать фанатам, что мы продолжаем борьбу, а не доказать миру, насколько мы хорошо выглядим. Мы хотим выжать из этого сезона все возможное. В последнее время нам удалось заложить неплохую основу".
"Наша состав создан под такие матчи. "Реал" – это играющая команда, у нас есть все шансы. Все говорят, что соперник является фаворитом, но у нас нет никаких проблем с ролью аутсайдера. Нашу оборону ждет серьезная проверка".
???? ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????— Liverpool FC (@LFC) April 6, 2021
We meet again... #RMALIV | #UCL pic.twitter.com/dv7cQfImRk
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