Клопп: Все говорят, что Реал – фаворит, однако у Ливерпуля нет никаких проблем с ролью аутсайдера

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообщался с прессой перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Завтра нам придется побегать за "Реалом", эта команда в хорошем тонусе. Мадридцы очень опытны. Если кто и знает, как выиграть ЛЧ, то это "Реал". Важно показать фанатам, что мы продолжаем борьбу, а не доказать миру, насколько мы хорошо выглядим. Мы хотим выжать из этого сезона все возможное. В последнее время нам удалось заложить неплохую основу".