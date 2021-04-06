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"Сити - самая сильная команда мира прямо сейчас". Терзич - о сопернике в 1/4 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник дортмундской "Боруссии"- о предстоящей встречи с английским клубом

"Сити - самая сильная команда мира прямо сейчас". Терзич - о сопернике в 1/4 финала ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы разочарованы своей игрой в субботу. Критика, которую нам надо сейчас принять, полностью заслужена. Но принимать ее следует без негатива. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать.

"Сити" – это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача – необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах.

"Сити" сегодня будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело", – сказал Терзич.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Боруссия" состоится сегодня, 6 апреля. Время начала встречи в 22:00 (по киевскому времени).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити (Англия) Эдин Терзич
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Источник:
UEFA

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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
06.04.2021 в 12:51
Тут правда один ипанутый утверждает, что самая великая сейчас Барса...)))
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-1
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trafalgar (Запорожье)
06.04.2021 в 13:12
Сити и Бавария
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