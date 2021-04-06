"Сити - самая сильная команда мира прямо сейчас". Терзич - о сопернике в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы разочарованы своей игрой в субботу. Критика, которую нам надо сейчас принять, полностью заслужена. Но принимать ее следует без негатива. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать.

"Сити" – это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача – необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах.

"Сити" сегодня будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело", – сказал Терзич.