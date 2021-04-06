Порту - Челси: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Томас Тухель шикарно стартовал в качестве главного тренера "Челси" и долгое время обходился без поражений. И как только дела у "синих" стали налаживаться и они вернулись в топ-4 АПЛ, сразу пришло первое фиаско - домашние 2:5 против "Вест Бромвича". Матч против "Порту" - отличный шанс для немецкого специалиста, доказать, что поражение на выходных - разовая случайность. Вот только победить "драконов" в их логове - не самое просто задание.

Команда Сержиу Консейсау в 1/8 финала сумела остановить "Ювентус" и теперь готова во второй раз посрамить критиков, выбив "Челси".

Первый матч 1/4 Лиги чемпионов между "Порту" и "Челси" состоится в среду, седьмого апреля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 1.

Также трансляцию матча "Порту" – "Челси" можно будет посмотреть с помощью сервисов Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.