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Мбаппе: Бавария - ПСЖ? Мы подарим яркое шоу

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Французский нападающий - о предстоящей игре с немецкой командой

Мбаппе: Бавария - ПСЖ? Мы подарим яркое шоу

PSG / Автор неизвестен

Новина українською

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Лига чемпионов - особый турнир для меня. Мы вылетали в ней на разных стадиях, испытывали боль. Думаю, если выиграем ее, нас захлестнет море эмоций. Пусть даже чемпионат мира - это Святой Грааль, но на клубном уровне для меня ничто не сравнится с Лигой чемпионов. Как поется в гимне, Лига чемпионов - это турнир лучших команд.

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"Бавария" - топ-клуб. На данный момент нам надо оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первому матчу в Мюнхене. Эту игру все ждут с нетерпением. Нас ждет превосходный матч, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьемся победы", - сказал Мбаппе.

Напомним, что первый матч "Бавария" - "ПСЖ" состоится завтра, 7 апреля. Время начала встречи в 22:00 (по киевскому времени).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
UEFA

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