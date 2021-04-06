Мбаппе: Бавария - ПСЖ? Мы подарим яркое шоу

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Лига чемпионов - особый турнир для меня. Мы вылетали в ней на разных стадиях, испытывали боль. Думаю, если выиграем ее, нас захлестнет море эмоций. Пусть даже чемпионат мира - это Святой Грааль, но на клубном уровне для меня ничто не сравнится с Лигой чемпионов. Как поется в гимне, Лига чемпионов - это турнир лучших команд.

"Бавария" - топ-клуб. На данный момент нам надо оставаться спокойными и с уверенностью готовиться к первому матчу в Мюнхене. Эту игру все ждут с нетерпением. Нас ждет превосходный матч, так что всем стоит включить свои телевизоры, а уж мы постараемся подарить яркое шоу и, надеюсь, добьемся победы", - сказал Мбаппе.

Напомним, что первый матч "Бавария" - "ПСЖ" состоится завтра, 7 апреля. Время начала встречи в 22:00 (по киевскому времени).