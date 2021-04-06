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Флик: Иметь в составе Нойера - это наше преимущество
Ханси Флик считает, что вратарь может заставить форвардов парижан дрожать перед воротами
FC Bayern München
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал, чего он ожидает от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Он отметил важность голкипера Мануэля Нойера для команды.
"Финал Лиги чемпионов прошлого сезона? Это другой матч, у "ПСЖ" другая команда и другой тренер. Но в целом с прошлогоднего финала не так много изменилось. Мы должны организованно сыграть, когда мяч у нас. При потере — быстро переходить в прессинг. Что касается атаки, хотим сыграть чуть увереннее и решительнее, чем против "Лейпцига".
У "ПСЖ" прочная оборона и, конечно, выдающиеся игроки впереди. Мы должны перерезать каналы доставки мяча к ним. Это также означает как можно быстрее прессинговать игрока с мячом. В прошлом финале Нойер сыграл блестяще. Будет ли это сидеть в голове у нападающих "ПСЖ"? Не знаю. Но иметь в рамке вратаря мирового класса — это наше преимущество", — цитирует Флика официальный сайт УЕФА 6 апреля.
Матч "Бавария" — "ПСЖ" состоится 7 апреля.
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