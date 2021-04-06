Много платит агентам. Гвардиола описал суть трансферной политики Боруссии Д

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне матча Лиги чемпионов с немецкой "Боруссией" Дортмунд прокомментировал трансферную политику соперников.

Если в Манчестере и есть человек, который знает дортмундскую Боруссию, то это я.

Я знаю о культуре этого клуба, о том, как они играют. В команде нет ни одного игрока, который не обладает должным уровнем мастерства.

"Боруссия" Дортмунд много тратит на молодых футболистов и много платит агентам, чтобы этих футболистов приглашать, цитирует Гвардиолу The Times.