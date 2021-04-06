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Мы хотим пройти дальше. В Порту говорят о Челси с позиции силы
А чего боятся?
Фото: AFP/автор невідомий
Центральный защитник португальского "Порту" 38-летний Пепе рассказал о настроении команды перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Челси".
Матч с "Ювентусом" - в прошлом. Сейчас важен именно этот. Мы должны сыграть страстно и работать как команда.
У нас хорошее настроение, позитивная атмосфера, ждем не дождемся матча. В футболе нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ожидают увидеть.
Мы уважаем "Челси". Будет трудно, но мы хотим пройти дальше, - приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.
Матч "Порту" - "Челси" состоится завтра, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало - в 22:00 по Киеву.
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