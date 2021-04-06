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Наставник Челси сделал вывод из противостояния Порту с Ювентусом
Недооценки не будет
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями накануне первого матча 1/4 финала с португальским "Порту".
"Порту" заслуженно обыграл туринский "Ювентус". Теми двумя матчами они сделали серьезную заявку.
"Порту" хорошо сочетает глубокую оборону и высокий прессинг. Они много забили и много создали с "Ювентусом".
У этого клуба большие победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти "Порту", - цитирует официальный сайт УЕФА немецкого наставника "синих".
Матч "Порту" - "Челси" состоится в среду, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
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