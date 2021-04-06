Наставник Челси сделал вывод из противостояния Порту с Ювентусом

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель поделился ожиданиями накануне первого матча 1/4 финала с португальским "Порту".

"Порту" заслуженно обыграл туринский "Ювентус". Теми двумя матчами они сделали серьезную заявку.

"Порту" хорошо сочетает глубокую оборону и высокий прессинг. Они много забили и много создали с "Ювентусом".

У этого клуба большие победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти "Порту", - цитирует официальный сайт УЕФА немецкого наставника "синих".