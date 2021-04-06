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Манчестер Сити - Боруссия Д. 1:1. Обзор матча, видео гола (обновляется)
Фото: Manchester City
Первый поединок 1/4 Лиги чемпионов происходит на стадионе Сити оф Манчестер. Ответный матч состоится 14 апреля.
Лига чемпионов 2020/21
Манчестер Сити (Англия) - Боруссия Дортмунд (Германия) 1:1
Гол: Кевин де Брюйне (19) - Марко Ройс (83)
Гол де Брюйне
Обзор первого тайма
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